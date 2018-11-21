Москва, 21 ноября, 2018, 05:14 — ИА Регнум. США и Европа не осудили нацизм как таковой и вермахт в Нюрнберге потому, что расовая сегрегация им самим была не чужда, а опыт немецких нацистов был нужен для готовящейся войны против СССР, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Нюрнбергский процесс

"Нюрнбергский процесс является результатом воли только одного человека — Иосифа Виссарионовича Сталина. Если бы его не было, не было бы этого процесса. Можно относиться к нему как угодно, но замалчивать этот факт — это просто фальсификация истории», — заявил Кедми, отмечая, что именно Сталин настоял на осуждении нацизма, и не говорить об этом или умалчивать является бесчестным.

По его словам, на Нюрнбергском процессе не был осужден нацизм как таковой, но лишь германский нацизм. И не был осужден потому, что и в США, и в Европе, особенно там, где процветал колониализм, расовая сегрегация была нормой. В то же самое время не был осужден и вермахт, но уже по иной причине.

«В то время часть немецких генералов сидели с американскими и английскими генералами, планируя войну против Советского Союза. Нельзя было, нужны они были! Кто возглавил БНД, разведку Германии, которая потом была создана? Гелен, офицер советского отдела абвера (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Вермахт был им нужен, поэтому нельзя было его судить!» — заявил Кедми.

Он также отметил, что именно по этой причине Канада приняла больше всего нацистских преступников, а потом США, а части из них было обеспечено убежище в Латинской Америке.

Напомним, что с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года проходил международный судебный процесс над бывшей верхушкой гитлеровской Германии в Международном военном трибунале. Этот процесс вошел в историю как Нюрнбергский. Со стороны обвинения выступали представители СССР, США, Великобритании и Франции.