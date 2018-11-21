Вашингтон, 21 ноября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Неустойка уволенной телекомпанией NBC журналистки Мегин Келли может превысить сумму $30 млн, со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Kremlin.ru Мегин Келли

Уточняется, что бумаги по этому делу планируется подписать на будущей неделе. Указанная сумма соответствует предусмотренной контрактом договоренности.

Напомним, Келли уволили за «расистские высказывания» в октябре 2018 г. Известна она тем, что взяла серию интервью у президента РФ Владимира Путина. Уволенная журналистка потребовала от бывших работодателей $50 млн компенсации.