Ровно, Украина, 21 ноября, 2018, 05:01 — ИА Регнум. В Ровенской области Украины произошел взрыв неизвестного боеприпаса на военном полигоне, сообщает пресс-служба нацполиции региона.

Взрыв

Сообщается, что взрыв произошел во время смотра колонны военной техники. В результате взрыва 19-летний военнослужащий получил осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего.

Согласно данным УНН, взрыв произошел во время учебной стрельбы: артиллерийский снаряд упал и разорвался недалеко от другого подразделения.