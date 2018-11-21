Вашингтон, 21 ноября, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Сделку по покупке у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нельзя отменить, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с американским коллегой Майком Помпео, сообщает Reuters.

Mil.ru ЗРС С-400

По словам турецкого дипломата, российско-турецкий контракт по С-400 — это решенный вопрос.

«Я не могу ее отменить», — сказал Чавушоглу.

Напомним, 20 ноября в Вашингтоне состоялась встреча Помпео и Чавушоглу, на которой обсуждался ряд двусторонних и международных тем. Что касается С-400, эта сделка в корне не устраивает Вашингтон, планировавший импорт в Турцию своих систем ПРО.

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