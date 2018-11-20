Анкара, 21 ноября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Список лиц, которых необходимо экстрадировать из США в Турцию по «делу Хашогги», передан из Анкары в Вашингтон, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

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Запрос об экстрадиции был передан американскому президенту Дональду Трампу после телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу расследования убийства в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что, по версии Анкары, убийцы Хашогги обладали дипломатической неприкосновенностью. До сих пор не найденный труп погибшего, видимо, был расчленен и тайно вывезен из страны.

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