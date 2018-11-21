Москва, 21 ноября, 2018, 03:00 — ИА Регнум. В Москве, во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) прошел вечер памяти актера, народного артиста СССР Алексея Баталова, сообщает «Вечерняя Москва».

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». Реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Алексей Баталов

Сообщается, что на памятном мероприятии выступали коллеги и соратники Алексея Баталова — Алла Демидова, Дмитрий Харатьян, Вадим Абдрашитов. Также выступали и ученики известного актера.

Открывал вечер российский режиссер Владимир Меньшов, в чьем фильме «Москва слезам не верит» Баталов исполнил роль Гоши, которая принесла актеру всесоюзную популярность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Последние несколько месяцев актер находился в больнице после перенесенной на ноге операции.