Вашингтон, 21 ноября, 2018, 01:21 — ИА Регнум. США продолжают консультироваться с союзниками по НАТО и оценивать целесообразность размещения своей военной базы в Польше, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

Пэхон прокомментировал заявления польской стороны о том, что вопрос о размещении военной базы в Польше уже решен. По словам Пэхона, Соединенные Штаты еще рассматривают вопрос необходимости постоянного военного присутствия в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава минобороны Польшы Мариуш Блащак в эфире польского радио заявил, что нет никаких сомнений, что «форт Трамп» будет создан.

Ранее, еще в сентябре глава Польши Анджей Дуда предложил американскому президенту Дональду Трампу разместить военную базу США с постоянным присутствием контингента в Польше. По словам Дуды, Польша готова платить не менее $2 млрд за создание такой базы.