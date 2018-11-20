Вашингтон, 21 ноября, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Разрыв контрактов на поставки вооружений в Саудовскую Аравию повредит США, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNBC.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

«Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября предложение о прекращении американского военного импорта саудитам поступило от сенаторов США в связи с так называемым делом Хашогги.

Читайте подробнее: Сенаторы США предложили приостановить импорт оружия саудитам

Стоит отметить, что Трамп на более ранней стадии расследования убийства в Стамбуле (Турция) журналиста Джамяля Хашогги предупреждал: санкции против Саудовской Аравии, к которым его призывали в США, повредят американским интересам в совместном с Эр-Риядом бизнесе.