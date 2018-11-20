Москва, 20 ноября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Рейтинг партии «Единая Россия» снижается в регионах страны, заявил 20 ноября на конференции московского отделения партии заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам Виктора Селиверстова, при этом в российской столице позиции партии сохраняют стабильность.

По мнению заместителя секретаря генсовета ЕР, причиной падения рейтинга «Единой России» в регионах страны является голосование ее представителей в Госдуме за законы, которые народ России как минимум не одобряет.

«Мы видим, что, к сожалению… рейтинг партийный по многим регионам проседает. В силу, прямо скажем, законов, которые населением не очень поддерживаются», — цитирует агентство слова Виктора Селиверстова.

Стоит отметить, что утрата популярности партии «Единая Россия» совпала во времени с принятием Госдумой, где ЕР сохраняет большинство, законопроекта о пенсионной реформе.