США хотят обновить F-35, Молдавия — запретить русский язык: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Первое дело о шпионаже в Литве из открытых источников — в суде;
- В Молдавии хотят запретить русский язык в парламенте;
- США обновят истребитель F-35;
- Порошенко обещает «плотный контроль» морской границы Украины;
- Транспортная реформа в Ростове-на-Дону обернулась прокурорской проверкой.
Следующий выпуск слушайте в 11:00 (мск).
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