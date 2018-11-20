Чкаловск, Нижегородская область, 20 ноября, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В общежитии для сотрудников ПАО «Чкаловская судоверфь» отключили отопления из-за долгов предприятия за коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

По данным ведомства, температура в квартирах граждан не превышает 10 °C.

Кроме того, управление расследует уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам «Чкаловской судоверфи». Выявлены признаки злоупотребления полномочиями. В действиях руководства предприятия усматриваются признаки преступления по ст. 201 УК РФ («Использование лицом полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году судоверфь через сеть ливневой канализации без очистки сбрасывала в приток Волги реку Санахта скапливающиеся ливневые стоки, смешанные с образующимися на промплощадях загрязняющими веществами. Объем таких сбросов составлял до 2,8 тыс. кубометров в год. В результате этой деятельности содержание нефтепродуктов в реке Санахта превысило предельно допустимые концентрации в 14 раз.

«Чкаловскую судоверфь» обязали обеспечить очистку сточных вод.

В мае текущего года Федеральная налоговая служба обратилась с иском о признании предприятия банкротом. Сумма исковых требований была заявлена в размере 15,9 млн рублей.