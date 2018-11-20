Москва, 20 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Украинская православная церковь объединяет народ Украины, заявила 20 ноября политический эксперт Елена Дьяченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

«На фоне законов о декоммунизации, которые фактически запрещают праздновать победу, запрещают ветеранам получать какое-то общественное одобрение, в украинском обществе растет количество людей, которые готовы и хотят отмечать День Победы. Говорите, нет ничего, что консолидирует? Вот эту функцию сейчас взяла Украинская православная церковь, на которую тоже осуществляют гонения. У нас есть предатели, но нет раскола. Количество верующих остается», — сказала Дьяченко.

По мнению ведущей программы Ольги Скабеевой, «ненависть к власти и ко всему тому, что она делает, объединяет украинский народ».