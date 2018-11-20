Киев, 20 ноября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Петр Порошенко рассказал о нетрадиционных способах «плотного контроля» морских границ Украины, сообщает 20 ноября пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС Украины

Выступая в главном центре подготовки личного состава госпогранслужбы Украины, Порошенко рассказал, какими способами он до конца года наладит контроль за морскими границами государства.

«До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя», — цитирует пресс-служба слова Порошенко.

Каким образом будет осуществляться этот контроль при отсутствии сколь-нибудь значительного числа кораблей, Порошенко не уточнил, однако пообещал пограничникам купить легкие вертолеты.

Примечательно, что эти вертолеты Порошенко обещал закупить в течение ближайших двух лет, несмотря на то что его президентский срок истекает весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Киев уже заявлял о планах военного усиления в акватории Азовского моря, но пока эти намерения не зашли дальше словесных упражнений.