Москва, 20 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. 20 ноября в кинотеатре «Каро 11» в Москве открывается Фестиваль японского кино. На смотре будут показаны 17 картин разных самых разных жанров. Открывает фестиваль историческое полотно «В плену сакуры» с участием российского артиста Александра Домогарова. На фоне Русско-японской войны рассказывается о любви пленного русского офицера и японской медсестры.

Jpfmw.ru Фестиваль японского кино

Классик японского хоррора Киёси Куросава лично представит московской публике свои работы. Это киноверсия фантастического сериала «Предчувствие» и черная комедия, снятая во Владивостоке, «Седьмой код».

Критики также обращают внимание на драму «Родные чужие», комедии «Семейка на выживании» и «Её любовь кипятит воду». Также достойны внимания элегия «Место, где живет Мори» и триллер «Гнев».