Киев, 20 ноября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Украинские власти «крышуют» вывоз леса-кругляка в страны Европейского союза через порт города Рени Одесской области. Об этом 20 ноября написал на своей странице в «Фейсбук» депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Он сообщил, что ежегодно бюджет Украины теряет 5 млрд долл. из-за контрабанды.

«По моему поручению Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Евгений Дейдей приехали в порт города Рени Одесской области, чтобы показать, как вывозят в Румынию национальное богатство Украины — лес-кругляк. Безусловно, такая наглая контрабанда не была бы возможна, если бы ее не крышевала власть. Ежегодно бюджет теряет 5 миллиардов долларов из-за контрабанды», — сообщил Ляшко.

Депутат напомнил, что лес-кругляк могут перерабатывать украинские предприятия, которые испытывают дефицит сырья.

«Сотни тысяч украинцев теряют работу, потому что наш лес вывозят на мебельные фабрики в ЕС, пока житомирские, черниговские, черкасские, винницкие предприятия сидят без сырья», — добавил Ляшко.

Он также раскритиковал правительство Украины за закупку вертолетов во Франции и нежелание поддерживать украинского товаропроизводителя, в частности, предприятие «Мотор-Сич» (г. Запорожье).

«Попрошайничество украинского народа — приговор политике власти. На мизерные зарплаты люди не могут купить лекарства, продукты и заплатить коммуналку. Мы требуем от власти предусмотреть в бюджете радикальное повышение зарплат и пенсий, снижение цены на газ и восстановление государственного регулирования цен на продукты и лекарства. Если они не знают, где взять на это деньги, я могу им рассказать. Надо вернуть миллиардные заказы, которые они раздали иностранным конкурентам, перекрыть контрабанду, создавать новые рабочие места и самим зарабатывать, а не побираться за кредитами», — пояснил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года парламент Украины поддержал ранее ветированный законопроект №5495 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» с предложениями президента Петра Порошенко, согласно которым отменен мораторий на экспорт дров.

В предложениях Порошенко указывает, что норма закона про запрет 8 лет вывозить за пределы таможенной территории Украины древесины топливной (дров) не отвечает международным обязательствам Украины, которые она взяла на себя, согласно протоколу про вступление Украины в ВТО и Договору об ассоциации с Европейским союзом.

В то же время законопроект предусматривает криминальную ответственность за контрабанду леса. Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля либо сокрытие от таможенного контроля влечет наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая совершается повторно или по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения влечет наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Если такое преступление совершается организованной группой лиц или в особо крупных размерах — наказание составит 10−12 лет лишения свободы с конфискацией.