Клагенфурт, Австрия, 21 ноября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Австрийские антифашисты и партизаны начали сопротивление гитлеровскому нацизму сразу после аншлюса Австрии в 1939 году, но и после победы над фашизмом «Союз Корошских партизан и друзей антифашистского сопротивления» остался как клуб боевых друзей и культурное содружество. Прошлое и современность союза обсуждает автор ИА REGNUM Роман Газенко.

Флаг Австрии

Каринтия — область Австрии, населенная словенцами-корошцами, стала местом, где сформировался костяк партизанского сопротивления гитлеризму на территории этой страны. Действовали австрийские партизаны, осуществляя радиосвязь с Красной армией и получая поддержку оружием. В числе важных дел корошцев — разгром при поддержке Народно-освободительной армии Югославии 14-украинской дивизии СС «Галичина». К австрийским партизанам присоединялись бежавшие из гитлеровских лагерей советские военнопленные.

Празднование 10 ноября в городе Клагенфурт 70-летней годовщины образования «Союза Корошских партизан и друзей антифашистского сопротивления» собрало в этом году более 3000 участников, а по завершению на этой встрече была принята антифашистская декларация. В ней отмечалась опасность возрождения крайне правых тенденций в современном Евросоюзе.

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