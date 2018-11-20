Уфа, 20 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Полиция в Уфе задержала ранее пожизненно осужденного гражданина по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому. Пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По предварительной версии, потерпевший со своей женой выпивали спиртные напитки в обществе их знакомого — 63-летнего гражданина, который и был задержан. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, и подозреваемый нанес колото-резаные ранения потерпевшему в живот.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержанный находится под стражей.

В МВД отметили, что ранее подозреваемый был осужден и отбывал пожизненное наказание, но был освобожден условно-досрочно.

Ранее мужчина отбывал наказание в колонии «Полярная сова» за убийство, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Подозреваемый является первым в России освобожденным пожизненно заключенным.