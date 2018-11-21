Красногорск, 21 ноября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. После введения раздельного сбора мусора в Подмосковье захоронение отходов на полигонах ТБО сократится в два раза. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Парламентарий сообщил, что с 2019 года Подмосковье перейдёт на РСО по системе двух контейнеров: «мокрый мусор» для органических отходов и «сухой» для стекла, картона, пластика и других перерабатываемых материалов.

«Переход на РСО позволит Подмосковью сократить вдвое объём захоронения отходов на полигонах. Конечно, здесь большую роль сыграют и его дальнейшая сортировка, переработка», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент на территории региона захоранивается 20% всех твёрдых бытовых отходов. В Московской области приняты все необходимые законы для сокращения объёмов захоронения ТБО.

«Есть федеральные основы, в рамках которых мы утвердили наши подмосковные. В частности, принята территориальная схема обращения с отходами, определён региональный оператор — это ключевые вещи, которые позволяют навести порядок в сфере», — отметил председатель Мособлдумы.

Напомним, в России в соответствии с указом президента реализуется «Стратегия обеспечения экологической безопасности до 2025 года», в рамках которой утверждены 11 федеральных программ. В числе существующих направлений работы и финансирования есть программа по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года раздельный сбор мусора в Подмосковье смогли внедрить только Мытищи и Дубна.

Читайте подробнее: Лишь два района Подмосковья реально организовали раздельный сбор мусора