Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 18:32 — ИА Регнум. PosterCon — это первый в России фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики. В 2017 году фестиваль стал местом притяжения художников, дизайнеров, иллюстраторов, исследователей искусства, любителей кино и коллекционеров.

АК-Галерея PosterCon

АК-Галерея Шелкография «Дэвид Линч» Никиты Кауна

В этом году 24 и 25 ноября гостей фестиваля ожидает двухдневная программа лекций, кинопоказов и выставок. Также посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, посвящённых кинопостерам, киноарту, иллюстрации и тиражному искусству. Каждый сможет почувствовать себя художником-иллюстратором.

АК-Галерея Шелкография «1984» Никиты Расолько

Кроме того, на фестивале будет организован принт-маркет, где художники представят свои графические работы в формате плакатов, авторских принтов и оригинальных произведений, выполненных в различных техниках.

АК-Галерея PosterCon

Фестиваль проходит под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума и при поддержке Первого городского бизнес-инкубатора.