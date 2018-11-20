Мадрид, 20 ноября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Испания наконец выступила с заявлением: впервые за период переговоров по поводу выхода Великобритании из ЕС страна сказала «хватит!», объявив, что не может одобрить проект Брексита, согласованный на прошлой неделе Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. И хотя Мадрид категорически отказался от использования таких слов, как «вето» и «блокировка», возможные последствия этой позиции всем очевидны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибралтар

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель вчера, 19 ноября, озвучил настоящий ультиматум: «Пока мы не ознакомимся с тем, что гласит Политическая декларация насчет будущих отношений с Соединенным королевством, мы не можем принять соглашение о выходе [Британии из ЕС]. Эти вещи идут рука об руку. Госпожа Мэй сказала, что для нее это так. Для нас тоже… Осталось не так много времени. Вопрос должен быть урегулирован до воскресенья, иначе не состоится воскресная встреча».

Боррель имел в виду саммит глав европейских государств и правительств, намеченный на 25 ноября, на котором должна быть одобрена нынешняя фаза Брексита.

Испания заверила, что не скажет соглашению «да», пока не произойдут требуемые изменения в вопросе о Гибралтаре. Об этом предупредил еще в конце прошлой недели представитель страны в ЕС на встрече Комитета постоянных представителей европейских правительств и государств (Coreper). Теперь же глава испанского МИДа, выступив в Совете по общим вопросам, окончательно расставил все точки над и.

После 18 месяцев заверений во взаимопонимании, любезностей и хороших перспектив Боррель объявил, что одобрение Испанией пакта по Брекситу зависит от того, будет ли черным по белому прописано, что вопрос Гибралтара Лондон обсудит непосредственно с Мадридом, а не только с лидерами 27 стран ЕС. Испании нужно конкретное изменение в соглашении о выходе Британии из Евросоюза — в статье 184. Кроме того, страна требует прямого упоминания этого пункта в Политической декларации — втором документе, который должны одобрить в воскресенье главы государств.

Статья 184, которая, по словам испанского министра иностранных дел, «появилась в одночасье», вызвала сомнения у правительства страны, и теперь оно намерено уточнить сферу ее применения. «Мы хотим, чтобы интерпретация этого текста была однозначной: что переговоры между Соединенным королевством и Евросоюзом не охватывают вопрос Гибралтара, — подчеркнул Боррель. — Будущие переговоры насчет Гибралтара должны проходить отдельно». Пока этот момент не прояснен, Брексит одобрения не получит.

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Слова главы МИДа демонстрируют «очевидный, решительный поворот» в политике Испании, пишет El Mundo. Издание считает его наиболее значимым из всех, которые числятся за действующим и предыдущим правительством. Заявление Борреля призвано показать как Лондону, так и Брюсселю необходимость доброй воли и сотрудничества всех членов ЕС. Внезапное появление новой статьи в соглашении по Брекситу, ставящей под вопрос судьбу переговоров о Гибралтаре, испанцы сочли «ударом ниже пояса».