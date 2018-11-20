Эр-Рияд, 20 ноября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Ирака Бархам Салех во время визита в Ирак встретился в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз аль Саудом. На ней были обсуждены положение в Ираке и развитие двусторонних отношений между странами. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эр-Рияде прошел торжественный обед в честь Салеха.

Twitter.com|Barham Salih Встреча в Саудовской Аравии

Эр-Рияд стал последней остановкой президента Ирака в его турне по государствам Ближнего Востока, целью которого стало обсуждение ситуации в Ираке и поиск путей укрепления двусторонних отношений между Ираком и другими странами — Кувейтом, Ираном, Иорданией и ОАЭ.

Оба лидера выразили свою готовность укреплять саудовско-иракские связи в различных сферах, включая облегчение перемещения товаров через границу и совместное координирование спортивных мероприятий.