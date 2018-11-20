Манама, 20 ноября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. 19 ноября было подсчитано, что в выборах в парламент Бахрейна, которые пройдут 24 ноября, будет участвовать рекордное кандидатов женского пола. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, 41 женщина примет участие в предвыборной гонке.

Shura.bh Парламент Бахрейна

Среди кандидаток в депутаты можно найти профессионалов в различных областях, включая звезд шоу-бизнеса, юристов и даже медалисток Олимпийских и Азиатских игр.

По информации источника, более 70% действующих депутатов женского пола приняли решение не участвовать в предстоящих выборах.