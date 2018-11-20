Ереван, 20 ноября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Правительство Армении собирается продать служебные автомобили их водителям. Об этом сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, из государственного бюджета выделяется около 1 млрд драмов ($2,1 млн) для того, чтобы служебные машины стояли напротив министерств и портились под солнцем.

«Мы говорим, уважаемые водители, мы продаём вам машины с условиями выплаты в рассрочку, по цене на 20% ниже рыночной и договариваемся, к примеру, с компаниями GG и Yandex (сервис онлайн-заказа такси, — ИА REGNUM ), чтобы вас приняли на работу. Почему народ должен платить за то, чтобы чиновник утром на машине приезжал на работу, а вечером возвращался домой? А ведь есть очень дорогостоящие машины, особого назначения. Мы даем машины, у них будет работа, а бюджет освободится от бессмысленных затрат. Сам чиновник может пользоваться этими услугами, а мы, в свою очередь, будем знать, куда он поехал, сколько остался, когда вернулся», — сказал Пашинян.