Лондон, 20 ноября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Банка Англии Марк Карни выступил в поддержку проекта соглашения о Brexit, согласованного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, 20 ноября передает агентство Associated Press.

Mtaylor848 Офис Банка Англии

По мнению Карни, сделка устранит «неопределенность», которая влияла на британскую экономику в течение длительного времени. Кроме того, Карни позитивно оценивает «переходный период», обозначенный в соглашении.

Банк Англии намерен опубликовать подробный экономический анализ соглашения о Brexit на следующей неделе — до рассмотрения проекта парламентом Великобритании 29 ноября.

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