Катманду, 20 ноября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов Непала РаджанКханал и официальный представитель Всемирного Банка в Непале, Бутане и Бангладеш ЧимяоФан подписали соглашение о предоставлении помощи Непалу со стороны организации 155 миллионов долларов для развития логистики и повышения уровня продовольственной безопасности в стране.

Simon Непал

Это соглашение было подписано в присутствии министра финансов Непала Юбарая Хативады и вице-президента организации в Южной Азии ХартвигиШафера.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, из объявленной суммы 133 млн долларов будут предоставлены в форме кредита, 22,7 млн долларов будут предоставлены в форме гранта.

«Этот кредит сыграет значительную роль в осуществлении планов Непала по строительству дорог и автомагистралей в стране, а также будет способствовать реализации программ правительства по увеличению грамотности и расширению программ по развитию человеческого капитала в стране», — заявил Хартвиг Шафер.