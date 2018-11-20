Калуга, 20 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратура Бабынинского района проверила безопасность одной из детских площадок посёлка Воротынск, где произошел несчастный случай с 7-летним ребёнком. Как сообщил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Бабынинского района Дмитрий Кириленко, пострадавшей семье выплатят компенсацию.

Prokuror-kaluga.ru Травмоопасная карусель на детской площадке

Проверкой установлено, что детская площадка, которая принадлежит администрации городского поселения, находилась в неудовлетворительном состоянии, из-за чего ребенком была получена травма. На данный момент выявленные нарушения устранены, два должностных лица администрации посёлка привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Прокуратура также поддержала исковое заявление матери пострадавшего ребёнка к администрации посёлка. Суд обязал местную администрацию выплатить потерпевшим 100 тысяч рублей», — сказал Дмитрий Кириленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при проверке детских площадок в муниципалитетах Калужской области было выявлено более 1 тыс. нарушений. В Калуге, Дзержинском, Малоярославецком, Юхновском, Куйбышевском, Козельском, Перемышльском, Жиздринском, Козельском районах прокурорами было выявлено более 500 бесхозных площадок, которые не были включены в реестры и, соответственно, за их эксплуатацией и использованием не осуществлялся должный контроль.

Также обнаружены площадки, состояние которых не соответствует требованиям безопасности: игровые элементы часто сломаны или ненадежно закреплены, повсюду трещины, острые выступающие элементы и другие дефекты, угрожающие здоровью и жизни детей.

Например, прокуратурой Сухиничского района установлено, что в детском саду «Солнышко» и детском саду «Родничок» металлические части качелей и каруселей оторваны в местах крепления, ряд сооружений имеют выступающие гвозди, саморезы, острые металлические края. Прокурором Жуковского района в муниципальных детских садах «Колосок», «Елочка», «Красная Шапочка», «Малыш», «Мурзилка», «Сказка» на игровом оборудовании были обнаружены выступающие элементы с острыми концами, изношенные деревянные конструкции.

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