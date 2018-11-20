Москва, 20 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Российское военное ведомство приняло решение оснастить 90-ю танковую дивизию полным комплектом модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок», сообщает 20 ноября газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

vitalykuzmin.net БМП-2М

Сформированная в 2016 году на Урале 90-я Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия на данный момент является соединением, на базе которого отрабатываются новые штатные структуры и оперативно-тактические приемы. По этой причине в армии эту дивизию неофициально прозвали «дивизией будущего».

Полный комплект боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» получат мотострелковые полки и мотострелковые батальоны танковых полков 90-й танковой дивизии.

Из-за повышенных огневых возможностей эту бронемашину уже прозвали «БМП-убийцей». В отличие от базовой модели БМП-2, в арсенале «убийцы» имеется автоматический гранатомет и две пусковых установки для четырех противотанковых управляемых ракет. Всем этим вооружением экипаж может управлять изнутри боевой машины. Новый комплекс вооружения позволяет экипажу БМП-2М поражать навесным огнем живую силу противника, находящуюся за укрытиями или рельефом местности.

Кроме того, новая БМП имеет более мощный двигатель и усовершенствованную систему управления огнем с тепловизором.

Стоит отметить, что боевой модуль «Бережок» был создан в расчете на экспортные поставки. Первые БМП с таким модулем были проданы Алжиру, где проявили себя с самой лучшей стороны.

Поскольку на тот момент в России еще не была сформирована концепция новых боевых машин пехоты, Минобороны приняло решение модернизировать имеющиеся в войсках БМП путем установки на них модулей «Бережок».

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