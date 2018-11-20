Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Правоохранители «взяли на контроль» факт появления крыс в петербургском парламенте. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец, Законодательное собрание СПб

Речь идет об инциденте, который произошел в день пленарного заседания, 14 ноября текущего года. Тогда некий гражданский активист утром пришел в Мариинский дворец и под камеру выпустил там на свободу двух упитанных домашних крыс, которых якобы приобрел на рынке. Оставив метафоричное послание о состоянии городских муниципалитетов, мужчина удалился.

Ни охрана, ни аппарат Заксобрания ничего не заметили, пока в сети не появилась видеозапись инцидента. Корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать вероятную судьбу крыс, однако глава пресс-службы Елена Гаврищук сообщила, что общаться по этой теме готова только через официальные запросы.

В запросе, который направили в пресс-службу, агентство интересуется: известно ли аппарату, где находятся выпущенные в здании крысы, собираются ли их ловить, а также какие стандартные меры полагается предпринять, если по Мариинскому дворцу начинают бегать животные без присмотра.

Ни на один из этих вопросов спустя неделю в Заксобрании ответить не сумели. Более того, даже слово «крысы» упоминать по какой-то причине постеснялись.

«В среду, 14 ноября 2018 года, в вестибюле Мариинского дворца (Исаакиевская пл., д. 6) произошло грубое нарушение общественного порядка», — сообщает пресс-служба.

Как уже упоминалось, нарушение порядка было столь грубым, что его никто даже не заметил бы, если бы не самопиар авторов акции в интернете.

«Инцидент взят на контроль сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга. В данный момент производится проверка», — отмечает пресс-служба, видимо, имея в виду полицию. Прояснить этот факт не удалось, так как вечером 20 ноября Елена Гаврищук не смогла ответить на телефонные звонки.

Таким образом, пока остается предполагать, что две крысы по-прежнему свободно разгуливают по городскому парламенту.