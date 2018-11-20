Нью-Дели, 21 ноября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Президент Индии Рам Натх Ковинд 21 ноября 2018 года прибудет в Австралию с четырехдневным официальным визитом. Данная поездка станет первым в истории визитом главы индийского государства в эту страну. В рамках своей поездки Рам Натх Ковинд намерен обсудить с австралийским руководством вопросы укрепления двусторонних отношений.

Kremlin.ru Рам Натх Ковинд

По сообщению индийского новостного агентства «Бахарат Таймс», в ходе своего визита президент Индии посетит Сидней и Мельбурн. Также он встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. В рамках празднования 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди оба лидера откроют памятник в честь этого события в Новом Южном Уэльсе.

Кроме того, Рам Натх Ковинд выступит с речью на Австралийском финансово-экономическом саммите, а затем посетит прием, организованный индийско-австралийским предпринимательским советом. Президент Индии в рамках своего визита также прочитает лекцию в Университете Мельбурна о двусторонних отношениях Индии и Австралии и встретится с представителями индийской диаспоры.