Чусовой, Пермский край, 20 ноября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края предварительной причиной пожара со смертельным исходом шести человек, в том числе одного ребёнка, рассматривают неисправность электропроводки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, основная версия возгорания в частном доме — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отрабатываются также другие причины.

Бабайсан Проводка

Напомним, в ночь на 20 ноября в частном доме по ул. Новостроящаяся жертвами пожара стали пятеро взрослых и один полуторагодовалый мальчик. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 20 ноября, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чусовского района принято решение об установлении особого противопожарного режима и проведении комплекса дополнительных профилактических мероприятий.

Информресурсы сообщают, что очевидцы пожара пытались помочь людям, которые находились в горящем доме. Когда пожарные сбили пламя, двое молодых людей проникли внутрь, но спасать уже было некого.