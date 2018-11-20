Калуга, 20 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В Калугу впервые с рабочим визитом прибыл посол Австрийской Республики в России Йоханнес Айгнер, в ходе которого прошла встреча с губернатором области Анатолием Артамоновым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, это первое знакомство Айгнера с калужским регионом после того, как в 2017 году он был назначен на должность руководителя австрийского дипломатического представительства.

Admoblkaluga.ru Встреча губернатора Анатолия Артамонова с послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером

В рамках поездки посол Австрии посетил автозавод «Фольксваген Груп Рус», Государственный Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, в Тарусе он осмотрит ряд объектов культуры и туризма. Губернатор Анатолий Артамонов выразил уверенность, что данный визит послужит стимулом к развитию двусторонних отношений не только в сфере экономики, но и в других областях, включая высшее образование, науку и культуру. Айгнер, со своей стороны, отметил важное значение деловых и торгово-экономических связей между Калужской областью и Австрийской Республикой.

Напомним, на территории Калужской области в различных сферах производства уже работают австрийские компании «МАКО Фурнитура», «Магна Автомотив Рус», «Пайплайф Рус», «Сони ДАДС». В стадии реализации проекты компаний «Кроношпан» и «Габриэль-Хеми».