Севастополь, 20 ноября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Парламент Севастополя утвердил во втором чтении городской бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, отклонив поправки губернатора. Решение принято на очередном заседании Заксобрания города-героя 20 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

По словам главы бюджетной комиссии Вячеслава Аксёнова, парламент поддержал ряд поправок депутата Татьяны Щербаковой, которые предполагают сокращение объёмов финансирования деятельности правительственных органов.

«50 миллионов рублей на увеличение уставного фонда Агентства по ипотечному жилищному кредитованию — не следует расходовать, а перенаправить. Сократить на 80 миллионов рублей финансирование информационного освещения деятельности органов государственной власти ГАУ «Севастопольская ТРК», на 18 миллионов рублей сократить расходы на закупку услуг по разработке геоинформационной системы города Севастополя. Высвободившиеся деньги предлагается направить на ремонт детских садов и школ, а также на пожарную безопасность Дворца детского и юношеского творчества и на повышение квалификации педагогов», — сообщил Аксёнов.

Все поправки, внесённые губернатором Дмитрием Овсянниковым, парламентарии отклонили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты Заксобрания лишили правительство Севастополя дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные средства без утверждения соответствующего закона. В ответ чиновники обвинили депутатов в саботаже, а губернатор намекнул на досрочный роспуск Заксобрания, назвав парламент города «неэффективным и манипулятивным органом». Добавим, что в правительстве города готовились поправки к бюджету на 2018 год, а также изменения в ряд государственных программ в связи с изменениями объёмов финансирования и сроков мероприятий федеральной целевой программы.