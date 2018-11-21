Токио, 21 ноября, 2018, 05:29 — ИА Регнум. В переговорах с Россией Япония не должна с легкостью идти на компромиссы, заявляет японская проправительственная газета правой ориентации «Иомиури симбун» в статье «Проблема северных территорий: стремиться к разрешению в интересах нации». О том, почему не все в Японии согласны в основе мирного договора между двумя странами видеть условия Совместной декларации 1956 года (где в общей форме согласие на передачу Японии острова Шикотан и группы островов, именуемых в Японии Хабомаи), рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Указанное издание пишет:

«Мы никак не можем принять заявление Путина о том, что предметом переговоров станет суверенитет двух островов. Россия незаконно захватила исконно японские территории».

При этом критически оцениваются попытки Синдзо Абэ отойти от жесткой позиции «возвращения всех северных территорий» и выдвигается требование, согласно которому мирный договор может быть подписан только «после урегулирования проблемы суверенитета четырех островов». При этом советуется принимать во внимание не только международное положение России (ухудшившиеся отношения с США), но и внутреннее:

«Российская экономка оказалась в кризисе из-за западных санкций. Россияне недовольны отсутствием реформ социальной системы, и нельзя говорить о том, что позиции администрации Путина непоколебимы. Необходимо также внимательно следить за внутриполитической ситуацией в России и международной обстановкой».

Иными словами — в Японии сохраняется расчет на уступки, на которые российский президент пойдет под воздействием обстоятельств.

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