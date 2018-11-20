Ярославль, 20 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Миром информации управляют журналисты. Они являются посредниками в общественных коммуникациях и, порой, единственные, кто в состоянии дать объективную оценку происходящим событиям. Своё отношение к процедуре выборов мэра Ярославля ИА REGNUM попросило высказать представителей ярославских СМИ.

Напомним, что с 11 ноября начался приём документов от кандидатов на пост ярославского градоначальника. Нового мэра Ярославля депутаты муниципалитета должны будут выбрать из числа претендентов, допущенных конкурсной комиссией.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Марк Нуждин считает, что легитимность существующей системы определения руководителя столицы Золотого кольца находится под большим сомнением, поскольку она установлена искусственно и не отражает волю жителей города.

«Выборы мэра Ярославля, назначение мэра Ярославля, воцарение мэра, пришествие мэра, обретение мэра — мы можем называть происходящее как нам заблагорассудится, поскольку мы не знаем об этой процедуре главного. Мы не знаем, как относятся к ней жители Ярославля.

Сама по себе процедура может быть сколь угодно простой или запутанной, быстрой или долгой, кабинетной или открытой, в ней нет главного — она существует параллельно горожанам, никак с ними не пересекаясь. Никто, нигде и никогда не спросил жителей города о том, чего они хотят — прямых выборов мэра, либо непрямых выборов мэра. В отсутствие прямого ответа на этот лобовой вопрос процедура является внутренним делом властей, как её ни называй. Ну, а отношение горожан к тому, что является внутренним делом властей, по-моему, давно известно», — высказал своё мнение Марк Нуждин.

Главный редактор ярославского портала ProГород Елизавета Костишина уверена, что существующую процедуру выборов мэра ярославцы выборами не считают:

«Вообще политические темы стали мало интересовать наших читателей. Причина этого, на мой взгляд в том, что люди уверены, что за них уже всё давно решили и повлиять ни на что они не могут. У них наступает апатия».

Формально мэра Ярославля всё же будут выбирать. Победитель определиться по результатам голосования депутатов муниципалитета. Однако многие ярославцы уверены, что результат этого голосования предсказуем. Так считает и главный редактор портала 76.ru Ольга Прохорова:

«Я не верю в то, что представители фракции, составляющей большинство в муниципалитете, решатся нарушить консолидацию, которой они прикрывают свои на редкость единодушные решения. Чтобы выборы мэра в нынешнем (на мой взгляд, неправильном) формате были более-менее конкуренты, депутаты, которые принимают решение по кандидатуре, должны быть свободны — не должны бояться за свое место во фракции или остерегаться каких-то санкций со стороны руководства партии. Но у нас редко кто пикнет. Страх это, безволие или равнодушие — не знаю. Но результат, конечно, уныло предсказуем, а выборы — декоративны».

Главный редактор информационного порталаYarNews Ольга Демидова считает, что имя мэра Ярославля стало известно еще в начале октября, когда пост и.о. занял Владимир Волков. Ни жители, ни действующие депутаты муниципалитета при этом не могли хоть каким-то образом повлиять на процесс — их мнение, по большому счету, никому не интересно.

«Нашелся всего один депутат, который открыто заявил свое недовольство тем, что муниципалитет фактически поставили перед фактом — вот вам исполняющий обязанности главы города. Остальные промолчали, прекрасно понимая, что они в данном случае (как и в большинстве других) выступают «кнопкодавами», то есть проводниками воли региональной власти и «Единой России». С этим статусом они давно смирились. Какие бы кандидаты не заявлялись — голосовать фракция «ЕР», составляющая абсолютное большинство в муниципалитете, будет именно за того, «за кого нужно». Если руководство «Единой России» скажет проголосовать за кота — проголосуют. Так что мэр у нас уже давно есть, а конкурс — всего лишь имитация выборов».

Скепсис коллег разделяет ярославский журналист Людмила Дискова:

«Это не выборы, это смех, профанация. Нет альтернативы. Сегодня прочитала в социальных сетях, что ярославцы выдвинули своего «народного» кандидата в мэры — кота Валеру. Смешно? Но это форма протеста, которая говорит о многом. Я бы, кстати, проголосовала за кота».

Выборы мэра Ярославля должны состояться 5 декабря.