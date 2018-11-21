Москва, 21 ноября, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Почему московский комитет архитектуры столь озабочен собственным имиджем, что не стесняется тратить на продвижение своего светлого образа в массы столь крупные бюджетные деньги? Ответ на этот вопрос ищет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пиар

Какова стратегия, таковы и задачи, пожалуй, в этом кроется причина того, что Москомархитектуры столь срочно понадобилось хвататься за рычаг пропаганды. Москву решено популяризовать «как крупнейший мегаполис», и если в прошлом году эта фраза содержала в себе уточнение «в Европе», то теперь, похоже, речь идет о планете Земля в целом: Москва — крупнейшая, и точка.

А вот то, что во всем мире такой подход считается огромной проблемой и источником бед, то, что для здоровой и эффективной жизни граждан города лучше разукрупнять, чем до бесконечности расширять, об этом авторы тезиса хотя и осведомлены, но, судя по их действиям, предполагают переломить ситуацию в свою пользу. Пусть вредно и невыгодно для жителей Москвы и страны в целом, зато как удобно и полезно для руководства! Возникает совершенно нездоровая конкуренция между Москвой как «финансовым мотором» и ей же как пылесосом, который вытягивает бизнес-кадры и работников с окраин и даже просто менее конкурентоспособных регионов. К которым, если не предпринять ограничительные меры, скоро будет относиться вся Россия.

Но это руководство Москомархитектуры — Юлиану Княжевскую и ее первого заместителя, главного архитектора города, похоже, не волнует. Проблема у них, видимо, другая: независимо от того, что делает ведомство, население встречало эти действия на ура. А для этого надо потратить на пропаганду деньги — и немалые. О каких суммах идет речь и кто будет воплощать светлый образ Москомархитектуры?

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