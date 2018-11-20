Киев, 20 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Вадим Новинский стал новым главой парламентской фракции «Оппозиционный блок», сообщило 20 ноября издание «Украинская правда».

Вадим Чуприна Вадим Новинский

Заместителем Новинского станет бывший сопредседатель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Напомним, ранее Вилкул заявил, что из парламентской фракции «Оппозиционного блока» исключены её бывшие лидеры — Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин.

Бойко рассказал журналистам, что «Оппозиционный блок» для него в прошлом, и он намерен создать крупное оппозиционное объединение депутатов на основе партии Вадима Рабиновича «За жизнь».

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