Москва, 20 ноября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. На нефтяном рынке нет чёткой ясности в направлении движения нефтяных котировок из-за неопределенности участников стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в ближайшей перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На данном этапе драйвером роста может послужить наступление зимнего периода и намерение введения санкций против Венесуэлы. Так, администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме.

«На снижение нефтяных котировок будут влиять положительные данные по запасам коммерческой нефти в США и выход страны на первое место по добыче нефти. Поэтому нефть марки WTI будет торговаться в диапазоне $55−57 долларов, а Brent — $65−68. И пока цена не пересечет данные границы, говорить о перспективах роста или падения не имеет смысла», — считает эксперт.

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