Екатеринбург, 20 ноября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» предлагают уйти в отставку, а самой площадке усложнят финансирование из свердловского бюджета. Об этом 20 ноября говорили на встрече рабочей группы согласительной комиссии по бюджету Свердловской области, которое прошло в областном Заксобрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Главу бюджетного комитета Заксобрания Владимира Терешкова просто вывели из себя выступления министра инвестиций Виктории Казаковой и первого замгендиректора «Титановой Долины» Андрея Антипова.

«Посмотрите на их расходы! Посмотрите, куда они тратили деньги в своей «управляшке»(отдельная УК «Титановая Долина» — ИА REGNUM )! Так не ведут себя! Руководителю нужно написать заявление и добровольно сложить с себя полномочия. Немедленно! До завершения проверки Счётной палаты!» — прокричал Терешков.

Казакова и Антипов тем не менее пытались убедить членов рабочей группы в необходимости дальнейшего областного финансирования. Получилось не очень: количество дополнительных средств, которые планируется привлечь для ОЭЗ, не было указано, хотя ранее в проекте бюджета была указана сумма в 570 млн допинвестиций. Депутаты оставили за собой право выделить эти дополнительные деньги в ходе исполнения бюджета 2019 года.

А вопрос с субсидиями для УК «Титановая долина» пока остался заторможен, так как проблемы с прокуратурой области так и не были решены — в надзорном ведомстве высказали претензии по формулировке, под которой проходят деньги. Тем не менее, Владимир Терешков заверил корреспондента ИА REGNUM, что сумма в 102 млн рублей всё же будет заложена в бюджет.

Напомним, 15 ноября Виктория Казакова убеждала депутатов Заксобрания, что вопрос с субсидиями для УК «Титановая долина» решен, осталось выбрать точную формулировку. А 25 октября депутаты решили поручить Счетной палате области как следует проверить эффективность экономических инвестиций из бюджета области в ОЭЗ.