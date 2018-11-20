Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Совету Федерации не нужны такие сенаторы, как Екатерина Лахова, которая при разговоре о нищенской потребительской корзине в 2018 году сослалась на выживших в Великую Отечественную войну. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала 20 ноября жительница блокадного Ленинграда Эмма Лешина.

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР К ответу!

Напомним, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попытался месяц прожить на 3500 рублей, которые заложены в потребительскую корзину, и пришел к выводу, что это «существование при постоянном чувстве голода». В ответ на предложение повысить потребительскую корзину до 20 тыс. или хотя бы 10 тыс. рублей сенатор от Брянской области Екатерина Лахова предложила вспомнить о военном времени — люди «выживали как могли», без потребительских корзин, но они разумные, и голова у них светлая.

«Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — предположила сенатор.

Она добавила, что питаться целый день одной гречкой может быть полезно для здоровья, а предлагать повысить потребительскую корзину — это популизм.

«Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну. Это очень тяжело — жить так. Мы пережили блокаду, после блокады восстановили Ленинград, Кронштадт, тоже было тяжелое время, голодали, была карточная система. То, что она говорит — абсолютно неуместно», — считает Эмма Лешина.

Она согласна, что на 3 500 рублей прокормить себя невозможно ни в каком возрасте, особенно при мизерной пенсии, когда не хватает на квартплату, поэтому потребкорзину нужно увеличить в денежном выражении. «А то, что говорит Лахова — это издевательство», — заключила блокадница.

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