Москва, 20 ноября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Почти половина граждан РФ живут от зарплаты до зарплаты и стремительно беднеют, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов исследовательского холдинга «Ромир», выяснивших, что в октябре 2018 года объём свободных денег у жителей РФ упал на 2,3% по сравнению с сентябрём 2018 года.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

«Надо понимать, что никто не знает точно, как живёт подавляющее большинство граждан России, — сказал Жуковский. — Ни социологические, ни статистические компании. В принципе, заглянуть в кошелёк населения крайне сложно. Можно только по каким-то косвенным признакам пытаться оценить уровень доходов и расходов, сбережений населения. Но факт остается фактом — в последнее время население страны безусловно беднеет. Заработные платы либо стагнируют, либо не растут, либо снизились при возросшем количестве часов, проводимых на работе. При этом расходы безусловно растут, и это связано со скачком цен, с повышением тарифов естественных монополий на ЖКХ и далее по списку. Процесс затягивания поясов идёт полным ходом».

Жуковский отметил, что средние доходы и платёжеспособность населения упали примерно на 40% в целом по стране.

«Разница между полученным доходом в виде заработной платы и прочих видов материального вознаграждения с одной стороны и расходами с другой стремительно сокращается, — сказал экономист. — Некоторые источники показывают, что около 30−40% граждан РФ не имеют вообще никаких сбережений. У них просто банально не остаётся денег. Они живут от зарплаты до зарплаты, и, к огромному сожалению, растёт кредитная нагрузка на население».

За последние три года, как заметил Жуковский, она выросла практически на три с половиной триллиона рублей.

«Если в «нулевые» годы население брало кредиты на покупку бытовой техники, электроники и крупные покупки, то сейчас оно активно берёт кредиты на покупку питания, на походы в магазин и на оплату ЖКХ, — сказал эксперт. — Стремительно вымирает средний класс. Его в лучшем случае осталось 12−13%. Официальные оценки, согласно которым в России среднего класса 40−50%, — это полный бред. Это откровенная манипуляция сознанием и пропаганда. У нас ровно половина населения страны имеет доход ниже 23 тысяч рублей. О каком среднем классе может идти речь? У нас доходы выше среднего имеет только четверть населения».

Главный вывод, по мнению Жуковского, состоит в том, что падающие доходы населения давят на покупательскую способность, и это, в свою очередь, бьёт по экономике.

«Если у населения нет денег, оно переходит в режим тотальной экономии, — сказал Жуковский. — Практически 80% граждан РФ экономят уже на еде. При таком положении дел не может быть роста экономики, развития малого и среднего бизнеса, потому что у населения нет денег, чтобы покупать то, что производится внутри страны. Поэтому неудивительно, что у нас в третьем квартале 2018 года темпы роста экономики упали с 1,9% до 1,3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным холдинга «Ромир», объём так называемых свободных денег у жителей России в октябре 2018 года составил 22 тыс. рублей. По сравнению с сентябрём этот показатель снился на 500 рублей или 2,2% в сентябре (23,1 тыс. рублей).

Наибольшую потерю «свободных денег» в России понесли жители стотысячников. В октябре свободных от повседневных расходов денег у них осталось 15,1 тыс. рублей, это на 1 тыс. рублей меньше, чем в сентябре. В городах-полумиллионниках объёмы «свободных денег» сократились на 400 рублей до 23,2 тыс. рублей.