Киев, 21 ноября, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Нынешняя постмайданная Украина — это конструкция, созданная лишь с одной целью — быть врагом России. Отсюда понятна и официальная линия украинских властей на создание фальшивой истории Украины, которая «была антироссийской всегда». Почему то, что творят нынешние украинские «историки», нельзя даже назвать «переписыванием», и где предел насаждаемому невежеству, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Флаг Украины

Не переписывание истории, а создание на ее месте повествования в стиле «фэнтези» — вот чем озадачено условное «министерство народного оглупления» Украины и возглавляющий этот процесс Институт национальной памяти под руководством псевдоисторика Владимира Вятровича. Игры, в которые играют эти люди, крайне небезобидны и служат цели поддержания и укрепления национального психоза, при наличии которого только и возможна нынешняя украинская власть.

Прославление нацизма и его прихвостней, очернение освободителей и ложь о настоящей славе Украины в конце концов выйдут авторам боком, ведь лгать бесконечно не получалось еще ни у кого. Кто же становится потребителем этого псевдоисторического «варева»?

Читайте статью Украина: ненаучная фантастика вместо реальной истории и другие публикации Руслана Веснянко об украинской политике.