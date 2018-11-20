Москва, 20 ноября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Госдуме подтвердили, что поставки мусора из Москвы на полигон «Скоково» (Ярославская область) проводятся и будут проводиться до 1 января 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Полигон «Скоково»

«Действительно, велись переговоры с Тверской областью, и эти переговоры не закончились ничем. Что касается Ярославской области. Такие поставки на полигон «Скоково» осуществляются в 2018 году и будут осуществляться до 1 января следующего года», — сообщил депутат Госдумы Николай Гончар («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Также он рассказал об объеме средств, которые получает регион «за мусор».

«Прозвучала в свое время цифра, что за это заплачено 15 млн рублей. Это не соответствует действительности — 58 млн рублей. Кроме того, межбюджетный трансфер, 8 ноября этого года в бюджет Ярославской области поступило 413,9 млн рублей прежде всего на расходы, связанные с рекультивацией земель, с приведением в порядок того, что есть», — сообщил парламентарий.