Ярославль, 20 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Ярославле решетки и откосы Которосльной набережной претендуют на статус объекта культурного наследия регионального значения. Акт государственной историко-культурной экспертизы размещен на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Которосльная набережная в Ярославле

Объектом культурного наследия планируют сделать «Решетки и откосы Которосльной набережной от Стрелки до Спасо-Преображенского монастыря». Набережная была реконструирована в 1944 году в связи с ожидавшимся завершением войны и возвращением ярославцев с фронта. К работам привлекались добровольцы.

Во время реконструкции было выполнено 53 000 куб. метров земляных работ, заасфальтировано 33 000 кв. метров проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек, изготовлено и установлено 2 000 погонных метров решётки, построен пятидесятиметровый пешеходный мост, высажено 520 многолетних деревьев и 500 кустов. С 1985 по 1987 года была выполнена ещё одна реконструкция набережной — установлена беседка-ротонда.

Обсуждение экспертизы продлится до 5 декабря, после чего орган охраны памятников издаст приказ о включении в реестр объектов культурного наследия.