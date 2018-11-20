Санкции США бьют по ЕС, «Турецкий поток» — по Киеву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- ЕС не может обойти антииранские санкции США;
- Запуск «Турецкого потока» ударит по Киеву;
- Швеция не поддерживает создание общеевропейской армии;
- В Польше пройдут реабилитацию украинские боевики;
- Еврочиновники создают очаг нестабильности на Азовском море.
Следующий выпуск слушайте в 17:00 (время московское).
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