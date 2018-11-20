Калуга, 20 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвящённой 20-летию Международной космической станции (МКС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Почтовая карточка к 20-летию МКС

Специальное гашение новой юбилейной почтовой карточки проходит сегодня, 20 ноября, в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг, 7.

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«Это событие будет интересно не только филателистам, но и всем любителям космической тематики. На карточке с оригинальной маркой изображены символический образ ракеты-носителя, запускаемой в космическое пространство, на основном изображении — момент стыковки российского корабля и МКС», — уточнила Ольга Строк.

Напомним, Международная космическая станция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Сегодня МКС представляет собой крупнейший международный проект, в котором участвуют такие космические агентства как Роскосмос, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).

Свою работу станция начала 20 ноября 1998 года. Тогда с космодрома Байконур был осуществлён успешный запуск ракеты-носителя «Протон» с первым модулем — функциональным грузовым блоком (ФГБ) «Заря». В том же году, 7 декабря, с ФГБ «Заря» был состыкован второй элемент орбитальной станции — соединительный модуль «Юнити». 2 ноября 2000 года МКС начала свою работу в пилотируемом режиме.