Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, которое произошло 27 января 1944 года, сами блокадники и защитники Ленинграда всегда называли «ленинградским днем победы». Эта победа была достигнута стойкостью и мужеством бойцов Красной Армии и жителей блокадного Ленинграда. Поэтому проведение военного парада в день 75-й годовщины снятия блокады — в День воинской славы России — является абсолютно правильным решением, которое никого не может оскорбить.

Флора Геращенко

Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала 20 ноября мурманчанка Флора Зиновьевна Геращенко, ребенком пережившая блокаду Ленинграда. Она получила известность, когда подала в суд на власти Петербурга за установку в 2016 году памятной доски финскому маршалу Маннергейму, одному из виновников блокады.

Напомним, группа общественных деятелей Петербурга обратилась к врио губернатора Александру Беглову с просьбой не проводить намеченный на 27 января 2019 года военный парад на Дворцовой площади, считая его неуместным «в День блокадной памяти и скорби».

Однако блокадница Флора Геращенко напомнила, что 27 января 1944 года был для жителей Ленинграда не днем скорби, а днем радости, знаменующим прекращение страданий, выпавших на долю города и горожан в годы войны. Именно поэтому в тот великий день в Ленинграде был дан большой артиллерийский салют в честь победоносного наступления войск Ленинградского фронта. Этот салют приветствовали на улицах тысячи ленинградцев. «Никого это не оскорбило», — подчеркивает собеседница агентства.

«Блокадники, их дети, внуки и правнуки живут по всей стране. Для них проведение военного парада 27 января в Петербурге будет приятным событием. Оно означает, что их предков не предают. Это и есть дань памяти», — сказала Флора Геращенко.

Она также напомнила, что в Москве ежегодно 7 ноября на Красной Площади проводится торжественный марш в знак памяти о параде 1941 года, с которого войска уходили на защиту столицы от врага. А в Петербурге военный парад в День освобождения от блокады назначается только на юбилейную дату.

Как считает блокадница, по логике авторов письма Беглову, не нужно праздновать и День Победы. Проведение военного парада, подчеркивает Флора Геращенко, никак не перечеркивает и не отрицает огромные жертвы блокады и Великой Отечественной войны, а лишь свидетельствует ныне живущим поколениям о великой победе советского народа над фашизмом.

«Если убрать парад, то и Ленинград — не город-герой, по этой логике, и Санкт-Петербург не наследник Ленинграда, не имеет к этому никакого отношения», — рассуждает Геращенко.

Тем, кого по какой-то причине коробит проведение парада в День снятия блокады Ленинграда, собеседница ИА REGNUM предложила просто не смотреть его по ТВ.

Флора Геращенко также добавила, что расценивает инициативу об отмене парада как продолжение «наката» на память о Великой Отечественной войне.

«Сначала опрос «Дождя» о блокаде, потом доска Маннергейму, теперь вот парад предлагают отменить. Всё хотят принизить», — возмущена блокадница.

Флора Геращенко также выразила удивление, что многие из подписантов письма Беглову, выступающие за отмену парада, не выступали два года назад против установки доски Маннергейму, которое действительно оскорбило и унизило блокадников. Не было слышно их голосов и в отношении других выпадов в отношении памяти о блокаде и войне. Поэтому их негативное мнение о параде не будет поддержано большинством блокадников, уверена Геращенко.