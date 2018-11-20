Щёкино, Тульская область, 20 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В Тульской области врачи признали мертвой пожилую женщину, когда же ее доставили в морг, пенсионерка «ожила».

Аллегория доктора в виде ангела» изображает доктора, исцеляющего пациентов. Гравюра

Как сообщили 19 ноября ряд региональных СМИ, инцидент произошел в Щёкинском районе Тульской области. 88-летнюю женщину без признаков жизни обнаружила ее родственница, она же вызвала скорую и полицию. Прибывшие на место медики якобы зафиксировали смерть. После этого сотрудники ритуальной службы доставили женщину в морг, где она чуть позже очнулась.

Сама женщина, по информации тульских изданий, не помнит, что с ней было в тот день. Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки по сообщениям СМИ.