Вильнюс, 20 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Житель Вильнюса заменил все стоковые фотографии, которые были вставлены в рамки в местном магазине IKEA, на снимки своей семьи и друзей. Он и его девушка решили, что исходные кадры «слишком скучные и фальшивые», рассказал молодой человек на сайте Bored Panda.

Скриншот страницы boredpanda.com Житель Вильнюса заменил фотографии в IKEA на семейные снимки

Сначала Эрик Малисаускас посчитал все фотографии в рамках в магазине — их оказалось более сотни. Воспользовавшись архивами в Instagram, молодой человек отобрал семейные и детские фотографии, снимки с фестивалей и путешествий, а также «пьяные селфи». Замену фото производили в субботу, когда в магазине было особенно много посетителей. Поначалу Эрик и его подруга прятались в интерьерах IKEA, чтобы переставить снимки, но позже поняли, что на них не обращают внимания, и перестали скрываться.

Скриншот страницы boredpanda.com Житель Вильнюса заменил фотографии в IKEA на семейные снимки

Скриншот страницы boredpanda.com Житель Вильнюса заменил фотографии в IKEA на семейные снимки

Скриншот страницы boredpanda.com Житель Вильнюса заменил фотографии в IKEA на семейные снимки

Скриншот страницы boredpanda.com Житель Вильнюса заменил фотографии в IKEA на семейные снимки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре российское отделение IKEA обвинили в сексизме. Виной тому стала запись в Facebook с фотографией собаки, сидящей за столом. В подписи администратор сообщества сравнил животное с членом семьи, который поцарапал машину и пытается загладить вину. В записи не упоминается, что речь идёт о женщине или мужчине, однако юзеры сочли, что представители компании таким образом сравнили девушек с собаками.