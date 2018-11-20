Калуга, 20 ноября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В Калуге этой зимой будет увеличено до 189 количество дорожных рабочих, которые будут убирать снег на остановках общественного транспорта, на парковках и на подступах к пешеходным переходам. В том числе и за счет людей, отбывающих наказание в колонии-поселении № 6 УФСИН России по Калужской области. Об этом заявил на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Калуги Алексей Волков, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Заключенные под присмотром

По его словам, за колючую проволоку будущие «дворники» попали за уклонение от уплаты алиментов и совершение ДТП, поэтому угрозы для местных жителей не представляют, да и выходить на работу они будут под надежной охраной.

По информации городской управы Калуги, общая площадь дорог, которые будут очищать от снега этой зимой, составит 5,26 млн квадратных метров. 3,78 млн из них — это городские территории. По сравнению с прошлой зимой площадь уборки увеличилась на 62 тыс. квадратных метров.

Техническая оснащенность компаний-подрядчиков тоже выросла. Если прошлой зимой Калугу убирали 150 единиц техники, то в этом году будут убирать 240 единиц. 22 из них будут работать в пригородных зонах, 18 — в парках и скверах. Вся техника оснащена абонентскими терминалами ГЛОНАСС/GPS, что позволит контролировать ее перемещение.

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