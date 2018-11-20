Ярославль, 20 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославле представители общественного движения «Дороги Ярославля» предложили на пост мэра кота Валеру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Народный кандидат Валера

Пока известна только краткая биография кандидата: он проживает в семье одного из активистов и характеризуется как очень чистоплотный и воспитанный кот. Особенно подчеркивается, что Валера — не «варяг», свой, ярославский.

Подробная программа кандидата готовится к публикации, но основной ее тезис — это «бесокотпромиссная» борьба с недобросовестными подрядчиками, которые зачастую выходят на ремонт ярославских дорог.

Активисты общественного движения «Дороги Ярославля» пояснили свой выбор так:

«Мы считаем, что эта котовасия на дорогах должна закончиться. Валерий нам кажется идеальной кандидатурой, у него лапки, он беспощаден к любым проявлениям крысятничества, может создавать комфорт вокруг себя».

Вскоре планируется запустить голосование в соцсетях и выяснить — кого же из кандидатов на должность мэра поддерживают ярославцы. Есть вероятность, что кот Валера может оказаться победителем.

Напомним, в настоящее время в Ярославле объявлен конкурс на должность мэра Ярославля. Работает конкурсная комиссия, пока документы подали только два кандидата: выдвинутый «Справедливой Россией» Александр Бокарев и журналист Александр Симон. О своем желании принять участие в конкурсе заявляли помощник главы Солнечногорского района Алексей Аксютенко, депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова и ведущий «Эха Москвы — Ярославль» Данила Бедяев.